Coronavirus: Di Maio, orgogliosi dell'Italia che non si ferma

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ricordato che in in queste settimane "c’è un’Italia che non si ferma, che continua a tenere accesa la luce del nostro Paese" e di cui "siamo orgogliosi". Lo ha scritto sulla pagina ufficiale Facebook il titolare della Farnesina. "Ci sono tante persone che in queste settimane stanno continuando a lavorare per supportare il resto della popolazione, per far trovare sugli scaffali dei supermercati e degli alimentari i beni di prima necessità", ha ricordato. Di Maio ha proseguito: "C’è chi trasporta i prodotti in giro per l’Italia, chi li produce. Ma c’è anche chi tiene aperti gli alimentari continuando a garantire un servizio indispensabile per gli italiani. Donne e uomini che ogni mattina escono di casa per andare a svolgere il proprio dovere". Il titolare della Farnesina ha sottolineato come si sappia bene che "in questi momenti sia tutto molto difficile e complesso, ma queste persone stanno portando avanti il loro lavoro con impegno e grande senso del dovere. E siamo tutti orgogliosi di loro". Insieme ci rialzeremo e torneremo ad abbracciarci. Perché siamo tutti fratelli e sorelle della stessa Italia. Il nostro meraviglioso paese", ha concluso il ministro. (Res)