Romania: coronavirus, sanzioni più salate in caso di violazione delle misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Romania è entrata in vigore un'ordinanza d'urgenza del governo che aumenta le sanzioni per la trasgressione delle misure restrittive adottate per l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il Gruppo di comunicazione strategica romeno in un comunicato. Le autorità locali della provincia di Ialomita (sud est della Romania) hanno sollecitato la quarantena per la città di Tandarei, dove in un solo quartiere sono stati registrati quattro decessi e gli abitanti non stanno rispettando le misure di isolamento. Intanto, un medico militare è stato nominato alla direzione dell'Ospedale provinciale di Suceava (nord est del paese), già da giorni in quarantena, dove sono state registrate numerose infezioni. Il presidente Klaus Iohannis ha affermato in una dichiarazione che l'ospedale va sanificato e rimesso subito in funzione e che il personale medico deve ricevere i materiali necessari. Il capo dello Stato ha chiesto ai medici di Suceava di tornare al lavoro perché c'è bisogno di loro.(Rob)