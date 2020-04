Congo-Kinshasa: isolato il sobborgo di Gombe, epicentro dell’epidemia di Covid-19 nel paese

- Il sobborgo di Gombe, nella capitale della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Kinshasa, sarà messo in quarantena per due settimane a partire da lunedì prossimo, 6 aprile, per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 nel paese. Lo ha annunciato il governatore di Kinshasa, Gentini Ngobila, nel corso di una conferenza stampa. In base al provvedimento, solo gli operatori sanitari potranno spostarsi mentre potranno continuare ad operare solo le attività essenziali e alcune imprese private. L'area di Gombe è considerata l'epicentro dell’epidemia di coronavirus nel paese ed è il luogo in cui vivono molti espatriati in città. L’annuncio è giunto dopo che la scorsa settimana lo stesso governatore ha revocato la sua precedente decisione di disporre il blocco totale nell’intera città di Kinshasa nel timore di un aumento dell'insicurezza e dei prezzi delle materie prime di base. Attualmente nel paese si contano 134 casi confermati di coronavirus, inclusi 13 decessi. (Res)