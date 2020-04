Coronavirus: M5s Lazio, assessore Sanità ha accolto le nostre proposte

- "In commissione Sanità, che si è tenuta ieri, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, ha dato l'assenso a tre nostre proposte utili ad efficientare la rete sanitaria, che a causa della pandemia Covid-19 è particolarmente gravata". Si legge in una nota del gruppo del Movimento 5 stelle del Consiglio regionale del Lazio. Nel dettaglio, la prima riguarda l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), una soluzione prospettata dalla capogruppo Roberta Lombardi e dal vice-presidente della commissione Sanità, Loreto Marcelli, per contenere il più possibile l'afflusso nelle strutture ospedaliere che in questa fase faticano a gestire l'emergenza sanitaria. "Con l'istituzione delle Usca, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale, garantiranno l'assistenza domiciliare ai pazienti positivi al Covid-19 con sintomi lievi o moderati e che, dunque, non necessitano di ricovero ospedaliero e quelli ancora positivi ma dimessi dall'ospedale. Una scelta di buon senso che si concretizzerà già nei prossimi giorni ve che oltre a decongestionare gli ospedali, potrà rispondere in modo tempestivo ai bisogni delle persone in questa fase di emergenza e, al tempo stesso, consentirà di identificare ancor più tempestivamente i casi sospetti di Covid 19 che sono rimasti a domicilio", continua la nota. (segue) (Com)