Coronavirus: M5s Lazio, assessore Sanità ha accolto le nostre proposte (2)

- "Accolto anche il nostro suggerimento di istituire una rete di referenti per ogni singola Asl e Azienda ospedaliera, ai quali gli operatori sanitari potranno rivolgersi in caso di carenza o addirittura mancanza di dispositivi di sicurezza, indispensabili per lo svolgimento della propria attività. Già da domani, verranno individuati i referenti e attivati i relativi numeri telefonici in modo che si possa garantire la totale sicurezza a tutti gli operatori che sono coloro che maggiormente rischiano il contagio - aggiungono i consiglieri dell'M5s -. Infine, sempre su nostra proposta, verranno attivati dispositivi di geolocalizzazione, al fine di monitorare gli spostamenti, utilizzando le cellule telefoniche per individuare i cittadini che non rispettano i divieti ad uscire di casa. Siamo particolarmente soddisfatti che il nostro contributo alla gestione di questa emergenza stia dando dei risultati concreti. L'impegno di tutti, in un momento così tragicamente difficile è l'unico modo per uscire prima possibile dalla fase critica". (Com)