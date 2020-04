Coronavirus: Bcc Milano stanzia plafond di 50 milioni per famiglie e pmi

- La Banca di credito cooperativo di Milano, per essere vicina alle famiglie e alle pmi in difficoltà economiche per l’emergenza in corso, recependo e ampliando le misure già definite dal decreto “Cura Italia”, ha stanziato un plafond iniziale di 50 milioni di euro, che potrà essere aumentato in base all’entità delle richieste. “Verrà il tempo in cui analizzeremo gli impatti che questa situazione ha generato per la nostra società e per l’economia – dichiara Giuseppe Maino, presidente di Bcc Milano. Ma lo faremo dopo; adesso è importante agire subito”. In attesa che vengano emanate le disposizioni attuative del Decreto, è stata predisposta una specifica moratoria per sostenere in tempi rapidi le famiglie che hanno sottoscritto prodotti di credito. La sospensione delle scadenze viene garantita fino a 7 mesi per tutte le forme di finanziamento in corso, dai mutui ai prestiti personali, presentando un semplice modulo di richiesta. A supporto dei Soci e dei Clienti di Bcc Milano sono stati inoltre introdotti micro-prestiti fino a 5.000 euro con durata di 18 mesi a tassi agevolati. Per le imprese è stata attivata la moratoria dei crediti con la possibilità di sospendere sino alla fine di settembre il pagamento delle rate e di prorogare tutti gli anticipi commerciali in scadenza. Inoltre, per le aziende in crisi di liquidità è stato creato un finanziamento agile con importi fino a 25 mila euro in 36 mesi a tassi di favore. “Bcc Milano – conclude Maino - continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione sul territorio e sarà pronta a mettere in campo nuove misure, ove necessario”.(com)