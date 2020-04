Libano: coronavirus, Banca mondiale stanzia 40 milioni di dollari

- La Banca mondiale ha approvato la ridistribuzione di 40 milioni di dollari nell'ambito dell'attuale Progetto di resilienza sanitaria, del valore complessivo di 120 milioni di dollari, per rafforzare la capacità del ministero della Salute del Libano per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato stampa della Banca mondiale. I fondi consentiranno di fornire agli ospedali governativi il materiale e le strumentazioni necessarie per aumentare la capacità di effettuare i test sui casi sospetti. "Con la conclusione dei contratti con due agenzie delle Nazioni Unite, è già in corso l'approvvigionamento rapido di attrezzature e forniture mediche indispensabili", si legge nel comunicato stampa. La pandemia "arriva in un momento in cui l'economia del Libano sta già attraversando la peggiore crisi economica della storia recente e il governo del Libano ha risorse limitate per rispondere", ha dichiarato Saroj Kumar Jha, direttore regionale per il Mashreq della Banca mondiale. "La Banca mondiale è pronta a sostenere gli sforzi del Libano per contenere la rapida diffusione del virus e aiutare il popolo libanese in questi tempi particolarmente difficili", ha concluso. (Res)