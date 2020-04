Coronavirus: Baglio-Tempesta (Pd), serve nuova proroga su termini iscrizione nidi

- "La proroga al 10 aprile 2020 dei termini per completare le iscrizioni ai nidi capitolini per l'anno 2020-21 è insufficiente, considerando che il Dpcm firmato ieri dal presidente del Consiglio proroga fino al 13 aprile le restrizioni in atto per il Coronavirus". Così in una nota le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Giulia Tempesta. "Le domande per le nuove iscrizioni e per le riconferme dovranno necessariamente essere prorogate almeno fino a tutto il mese maggio. E' necessario andare incontro alle famiglie in questo momento di grande difficoltà. Chiediamo pertanto di predisporre con celerità gli atti di proroga dei termini di iscrizione in modo di dare tempo a tutti i nuclei famigliari di richiedere lo Spid o l'attestazione Isee per l'inoltro delle domande - continuano le consigliere del Pd -. Preoccupa e riteniamo incomprensibile la decisione del Campidoglio di stornare dalle quote che paga ai nidi convenzionati il sostegno agli stipendi degli educatori per i bambini portatori di disabilità. Una misura che, se confermata, aggraverebbe la riapertura di molte strutture dopo l'emergenza Covid. Riteniamo, quindi, necessario e urgente la proroga anche dei termini di definizione della situazione giuridica delle strutture in convenzione, al fine di dare tempo al governo di fornire chiarimenti necessari rispetto all'art. 48 del decreto legislativo n. 18 del 17 marzo", concludono Baglio e Tempesta. (Com)