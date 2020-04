Coronavirus: Catalfo, tutele anche per lavoratori assunti dopo 23 febbraio

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha anticipato che il governo tutelerà anche i lavoratori "assunti dopo il 23 febbraio anche solo con un giorno di anzianità". Con le integrazioni del decreto di aprile il pacchetto che verrà dovrebbe consentire al sistema economico italiano di non dover affrontare i livelli di sussidi di disoccupazione che si vanno prospettando in vari Paesi, ha spiegato il ministro a "Cnbc Class". "Mi sento ancora di dire" che nessuno perderà il lavoro per il coronavirus, ha precisato. "Con il decreto di aprile ci saranno anche tanti investimenti sulla liquidità per le imprese", ha ribadito. (Rin)