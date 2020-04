Migranti: Oim, più di 250 persone tratte in salvo nel nord del Niger

- Più di 250 migranti sono stati tratti in salvo la scorsa settimana nei pressi di Madama, nel Niger settentrionale, al confine con la Libia. Lo ha dichiarato in una nota l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), secondo cui i migranti sono stati posti in isolamento per due settimane, nell'ambito delle misure di prevenzione contro il coronavirus. “Più di 250 migranti in difficoltà sono stati tratti in salvo la scorsa settimana vicino a Madama, al confine nigerino con la Libia, abbandonati dai loro trafficanti nel mezzo della pandemia di Covid-19”, ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite sulla sua pagina Facebook, secondo cui 104 dei migranti salvati provengono dalla Nigeria, 53 dal Ghana e 34 dal Burkina Faso. “Una volta trasportati ad Agadez, i migranti saranno ospitati nello stadio locale per un periodo di quarantena di 14 giorni”, si legge nella nota. (segue) (Res)