Migranti: Oim, più di 250 persone tratte in salvo nel nord del Niger (2)

- L’Oim si è quindi detta “preoccupata” per il gran numero di migranti che continuano ad arrivare nel paese nonostante le misure di contenimento adottate dalle autorità di Niamey contro la diffusione del coronavirus. Per questo motivo l’organizzazione ha istituito siti di transito temporaneo per mettere in quarantena i nuovi arrivati ad Assamaka, al confine con l'Algeria. Finora, afferma l’Oim, 764 migranti hanno già completato un periodo di quarantena di 14 giorni, tra cui 391 provenienti dal Niger, 140 dal Mali e 101 dalla Guinea. Tra questi, conclude la nota, ci sono bambini, donne incinte e feriti. In Niger si registrano al momento 98 casi confermati di contagio da coronavirus e cinque decessi. Per contenere la diffusione della pandemia, le autorità hanno imposto il coprifuoco a Niamey e hanno disposto la chiusura dei confini, delle scuole e dei luoghi di culto. (Res)