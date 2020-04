India: coronavirus, Modi esalta “superpotenza collettiva” e invita ad accendere candele il 5 aprile

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha tenuto un discorso alla nazione sul coronavirus oggi, al nono giorno di blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali, per sollevare il morale dei suoi connazionali e mobilitarli nella comune battaglia contro l’epidemia e ha lanciato per il 5 aprile un’iniziativa simbolica. Domenica alle 21 per nove minuti tutti sono chiamati a spegnere le luci, ad accendere candele, lampade a olio o torce e ad affacciarsi a porte, balconi e finestre, ovviamente mantenendo la distanza di sicurezza. Nel suo messaggio video di undici minuti, il terzo in due settimane, il premier ha innanzitutto elogiato “la disciplina e lo spirito di servizio senza precedenti” mostrati dai cittadini in questo periodo. “Il governo, l’amministrazione e il pubblico in generale insieme hanno fatto grandi sforzi per gestire la situazione nel miglior modo possibile” e “ciò ha portato a un radicamento della convinzione che la nazione possa unirsi nella battaglia contro il coronavirus”, ha dichiarato il capo dell’esecutivo. (segue) (Inn)