India: coronavirus, Modi esalta “superpotenza collettiva” e invita ad accendere candele il 5 aprile (3)

- Il premier ha lanciato quindi l’iniziativa della “fiaccolata” nazionale, raccomandando comunque il rispetto delle regole sul distanziamento sociale. “Sperimenteremo la superpotenza della luce, illuminando chiaramente lo scopo comune per cui ci stiamo battendo”, ha chiosato. Questa immagine della “volontà collettiva”, ha spiegato il leader indiano, “ci darà la la forza di combattere, così come la fiducia per vincere, in questo momento di crisi”. “Non esiste una forza maggiore nel mondo della nostra passione e del nostro spirito. E quindi non esiste nulla al mondo che non possiamo ottenere sulla base di questa forza. Uniamoci e sconfiggiamo insieme questo coronavirus e rendiamo l’India vittoriosa”, ha concluso Modi. (Inn)