Energia: Enel prepara l'aumento della sua partecipazione in Enel Americas sino al 65 per cento (2)

- Il corrispettivo per le azioni ordinarie di Enel Americas acquistate da Enel si baserà sui prezzi ai quali l’istituto finanziario effettuerà la propria copertura rispetto alla relativa Operazione di Share Swap. Il corrispettivo per gli Ads di Enel Americas acquistati da Enel sarà invece basato sui prezzi medi ponderati per i volumi degli stessi Ads durante il periodo in cui l’istituto finanziario effettua la propria copertura rispetto all’operazione di share swap corrispondente. Prima del regolamento dell’operazione, Enel non potrà disporre né esercitare il diritto di voto in relazione alle azioni ordinarie o agli Ads di Enel Americas acquisiti o detenuti dall’istituto finanziario a titolo di copertura in relazione alle operazioni di share swap corrispondenti. Il corrispettivo che Enel sarà tenuta a versare nell'ambito delle operazioni di share swap sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente. Le operazioni sopra indicate sono in linea con l’obiettivo del Gruppo Enel presentato ai mercati finanziari di ridurre la presenza delle minoranze azionarie nelle società del Gruppo che operano in Sud America. (Com)