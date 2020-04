Hong Kong: coronavirus, governo dispone chiusura locali per 14 giorni

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha annunciato la decisione di chiudere temporaneamente bar e altri locali in risposta a un'impennata dei casi di Covid-19. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che cita una dichiarazione del governo, le nuove misure entreranno in vigore per 14 giorni a partire dalle 18 (ora locale) di oggi e saranno applicabili a bar, pub e altri locali esclusivamente o principalmente utilizzati per vendere alcolici per il consumo in loco, indipendentemente dalle attività di ristorazione o da club. Un portavoce dell'Ufficio alimentare e sanitario ha dichiarato che le misure aiuteranno a migliorare ulteriormente il distanziamento sociale. Hong Kong ha segnalato 62 pazienti Covid-19 sospettati di essere stati infettati in bar e 14 altri casi ad essi correlati, tra cui un neonato di 40 giorni. I trasgressori sono soggetti a una multa massima di circa 6.450 dollari e alla reclusione per sei mesi, secondo la dichiarazione. (segue) (Cip)