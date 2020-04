Hong Kong: coronavirus, governo dispone chiusura locali per 14 giorni (2)

- La decisione fa parte degli ultimi sforzi del governo per affrontare un numero crescente di infezioni nelle ultime due settimane, a seguito del ritorno di un gran numero di residenti di Hong Kong dai paesi europei e dagli Stati Uniti colpiti dal virus. Una serie di misure di allontanamento sociale ha già avuto effetto, come i limiti di riunioni di gruppo e servizi di ristorazione e chiusure di sale karaoke, sale di mahjong e night club. Hong Kong ha riferito di 37 nuovi casi di Covid-19 ieri, di cui 30 che sono stati in paesi stranieri, portando il totale dei casi a 802. Delle sette infezioni locali, due hanno lavorato rispettivamente in un salone di bellezza e in un centro fitness. Il governo ha promesso maggiori sforzi per aiutare le attività commerciali a superare le difficoltà economiche, a seguito del primo round di misure di soccorso nell'ambito di un fondo anti-epidemia da 30 miliardi di dollari di Hong Kong. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato ieri sul suo account Facebook che il governo è in fase d pieno lavoro per elaborare programmi a favore dell'occupazione e discuterà con l'autorità monetaria di Hong Kong sulle misure per alleviare le pressioni finanziarie delle imprese. "Il governo ha ridotto l'affitto della sua proprietà del 50 per cento", ha spiegato Lam. (Cip)