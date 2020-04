Kazakhstan-Ue: colloquio fra presidente Tokayev e Michel, focus su coronavirus

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Lo riferisce l’ufficio stampa della presidenza kazakha, secondo cui la conversazione è stata avviata dalla parte europea. Gli interlocutori hanno discusso della pandemia di coronavirus e delle misure congiunte per contrastarne gli effetti. Michel ha elogiato le misure e le decisioni del presidente del Kazakhstan per contrastare l'ulteriore diffusione del Covid-19 nel paese. Secondo Michel, il Kazakhstan è un partner estremamente importante dell'Ue in Asia centrale e che la partecipazione del paese centro-asiatico agli sforzi internazionali e regionali nella lotta contro il coronavirus è di grande importanza ed è pienamente sostenuta da Bruxelles. Michel ha sottolineato le misure anticrisi adottate dal capo dello Stato del Kazakhstan volte a sostenere le piccole e medie imprese, a garantire dei posti di lavoro e ad adempiere agli obblighi sociali nei confronti della popolazione. Tokayev ha dichiarato che il Kazakhstan sta adottando misure importanti per garantire la stabilità socioeconomica dello Stato. Durante la conversazione, il presidente del Kazakhstan ha informato il rappresentante dell'Ue sui risultati delle conversazioni telefoniche con i leader di Russia, Cina e diversi paesi dell'Asia centrale sulla lotta contro la pandemia. (segue) (Res)