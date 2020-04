Kazakhstan-Ue: colloquio fra presidente Tokayev e Michel, focus su coronavirus (2)

- Tokayev ha espresso il suo sostegno all'iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a sostegno di un piano umanitario per combattere il coronavirus, tra cui l'attrazione di finanziamenti internazionali per aiutare i paesi più vulnerabili del mondo. Inoltre, le parti si sono scambiate delle opinioni sullo stato attuale e le prospettive per lo sviluppo delle relazioni kazakho-europee, compresa l'attuazione del nuovo accordo sul partenariato e la cooperazione rafforzati. Il capo dello Stato ha sottolineato che il documento pone solide basi per rafforzare ulteriormente il dialogo politico e costruire una cooperazione commerciale, economica e di investimento reciprocamente vantaggiosa. In conclusione dei colloqui, gli interlocutori si sono concentrati su questioni urgenti dell'agenda regionale e globale. In particolare, Michel ha chiesto informazioni sulle prospettive dei negoziati inter-siriani nel quadro del formato Astana. Tokayev ha confermato la disponibilità del Kazakhstan a fornire una piattaforma per il prossimo ciclo di negoziati che possano completare il processo di Ginevra per una soluzione pacifica del conflitto in Siria. (Res)