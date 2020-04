Ue: direttore Mes Regling, il momento della solidarietà europea è ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus è “uno shock globale che colpisce tutte le economie europee” e “la peggiore crisi sanitaria dall'influenza spagnola di un secolo fa” che l'Europa sta affrontando. Di conseguenza, le economie degli Stati membri dell'Ue subiranno “molti più danni di quanto inizialmente previsto”. Pertanto, “è ora il momento della solidarietà in Europa”. È quanto afferma il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), l'economista tedesco Klaus Regling, in un contributo pubblicato dal quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”. Secondo Regling, “se vogliamo proteggere il mercato interno dell'Ue, non è sufficiente che ciascuno Stato membro salvi la propria economia”. Ogni paese dell'Ue ha, infatti, “interesse a garantire che anche tutti gli altri possano superare la crisi”. Per tale motivo, “è necessaria una risposta coerente e ben coordinata, a livello sia nazionale sia europeo”. L'obiettivo, afferma Regling, è “mantenere la stabilità finanziaria e prepararsi alla ripresa economica al termine dell'emergenza sanitaria”. Per il direttore generale del Mes, “la portata della crisi medica e del danno economico e sociale atteso fanno sì che la solidarietà europea sia ora urgentemente necessaria”. (segue) (Geb)