Ue: direttore Mes Regling, il momento della solidarietà europea è ora (2)

- Regling nota come i governi dell'Ue abbiano annunciato e avviato misure fiscali per limitare il danno economico. Per il 2020, “le misure fiscali a sostegno dell'economia sono state finora stimate a una media del 2,3 per cento del Pil”. Le misure a sostegno della liquidità, che consistono in garanzie pubbliche e differimento del versamento delle imposte per le imprese e i cittadini, ammontano insieme a “oltre il 13 percento del Pil”. Ora, prosegue il direttore generale del Mes, “un approccio europeo coordinato è essenziale per integrare le misure nazionali e mostrare solidarietà europea”. In tale direzione sta agendo la Commissione europea, che ha allentato le norme sugli aiuti di Stato e che con il Consiglio dell'Ue ha deciso di sospendere il Patto di stabilità e crescita per consentire agli Stati membri di aumentare la spesa pubblica, se necessario. Inoltre, osserva Regling, per far fronte alla conseguenze della pandemia, le decisioni della Banca centrale europea (Bce) sono “cruciali per il funzionamento del settore bancario e dei mercati finanziari”. (segue) (Geb)