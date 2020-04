Ue: direttore Mes Regling, il momento della solidarietà europea è ora (3)

- Il direttore generale del Mes si chiede quindi quali altre iniziative possano essere adottate “immediatamente e nel prossimo futuro” a livello europeo “per integrare le misure nazionali” contro la crisi. Per Regling, la domanda è “in che modo l'Europa possa mobilitare rapidamente finanziamenti supplementari per sostenere governi, imprese e cittadini in tutti i paesi dell'Ue”. La risposta è che, “a breve termine, almeno per il 2020, la solidarietà europea dovrebbe essere raggiunta utilizzando le istituzioni esistenti, ossa la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Mes, e i loro strumenti già previsti”. La Commissione europea ha annunciato il sussidio di disoccupazione dell'Ue per proteggere i posti di lavoro durante la crisi innescata dal coronavirus. Inoltre, l'Iniziativa per gli investimenti in risposta al coronavirus sosterrà i sistemi sanitari, le piccole e medie imprese e i mercati del lavoro degli Stati membri stanziando fondi strutturali. A sua volta, la Bei ha proposto un fondo di garanzia europeo da 25 miliardi di euro provenienti da paesi dell'UE, utilizzati come leva per mobilitare 200 miliardi di euro in finanziamenti aggiuntivi per le piccole e medie imprese, le aziende a media capitalizzazione e le società dell'economia reale. (segue) (Geb)