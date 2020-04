Ue: direttore Mes Regling, il momento della solidarietà europea è ora (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 410 miliardi di euro per i prestiti agli Stati membri dell'Ue, osserva quindi Regling, il Mes potrebbe fornire linee di credito a tassi di interesse bassi e dispone di “strumenti finanziari diversi per situazioni diverse”. Secondo Regling, per far fronte alla crisi “le linee di credito preventive del Mes, mai utilizzate in passato, sembrano attualmente lo strumento più appropriato”. Il vantaggio, spiega il direttore generale del Mes, è che i capitali possono “affluire molto rapidamente quando un paese ha bisogno di un sostegno urgente, perché una struttura di credito è già pronta. A ogni modo, se sia la Bei sia il Mes intendono “fare di più”, dovrebbero emettere obbligazioni per finanziare i loro prestiti. A tal riguardo, Regling osserva che la Bei, “e in misura minore la Commissione europea”, emette obbligazioni garantite da tutti i 27 Stati membri dell'Ue, mentre “il Mes lo sta facendo per i 19 paesi dell'Eurozona”. Secondo Regljng, Bei, Commissione europea e Mes hanno dunque emesso “per molti anni obbligazioni comunitarie, ossia obbligazioni europee”, per un valore che oggi ammonta a circa 800 miliardi di euro. Inoltre, le tre istituzioni forniscono prestiti a tassi di interesse “ben al di sotto dei costi di finanziamento della maggior parte dei paesi dell'Ue, hanno dimostrato di essere efficaci e di successo, anche in condizioni avverse”. Commissione europea, Bei e Mes “potrebbero fare di più immediatamente”. (segue) (Geb)