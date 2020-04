Ue: direttore Mes Regling, il momento della solidarietà europea è ora (5)

- Per il direttore generale del Mes, “ci sono suggerimenti per creare nuove istituzioni o nuovi strumenti, ma ci vuole tempo che al momento non abbiamo”. A tal riguardo, Regling ricorda che all'inizio della crisi dell'euro, il primo fondo di salvataggio temporaneo della moneta unica, lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (Efsf), ha impiegato “sette mesi per emettere il suo primo prestito”. Inoltre, peer creare nuovi strumenti di debito europei sono necessari capitali, garanzie o il trasferimento di entrate fiscali future e un sistema giuridico e amministrativo funzionante”. Pertanto, evidenzia il direttore generale del Mes, “è meglio utilizzare le istituzioni e gli strumenti esistenti che hanno raccolto con successo ingenti somme sul mercato per anni”. Secondo Regling, “se guardiamo oltre quest'anno, possono essere sviluppate soluzioni di più ampia portata” da utilizzare per aiutare le economie europee a riprendersi dallo shock della pandemia. Il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Ue sarà “riallineato per combattere le conseguenze economiche della crisi del coronavirus”, come ha annunciato il presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ad esempio, nota Regling, “dovremmo tenere conto di quali Stati membri stanno lottando con conseguenze economiche particolarmente negative”. L'Italia probabilmente “non dovrebbe più contribuire nettamente al bilancio dell'Ue nei prossimi anni”. La Bei potrebbe anche aumentare il proprio capitale per fornire più prestiti in futuro e il Mes ha una capacità di finanziamento già disponibile. Regling conclude: “Ora è il momento della solidarietà in Europa. Se vogliamo proteggere il mercato interno dell'Ue, non è sufficiente per tutti salvare la propria economia. Ogni paese dell'Ue ha interesse a garantire che anche tutti gli altri possano superare questa crisi”. (Geb)