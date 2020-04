Coronavirus: Turchia, raccolta fondi governativa ha raccolto circa 128 milioni di dollari

- La campagna di solidarietà nazionale lanciata dal governo turco per raccogliere fondi a sostegno del sistema sanitario e delle fasce più deboli della società ha finora raccolto quasi 128 milioni di dollari. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha devoluto alla campagna sette mesi del proprio stipendio, mentre deputati e ministri hanno donato 791 mila dollari per fornire sostegno aggiuntivo alle fasce di popolazione più povere e maggiormente colpite dalle misure prese contro la pandemia. Tra i grandi donatori figurano la Turkish Exporters' Assembly (Tim), il Foreign Economic Relations Board (Deik) e la Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (Tobb) con elargizioni di 2,24 milioni, 1,5 milioni e 1,5 milioni di dollari rispettivamente. La banca centrale turca ha donato 15 milioni di dollari. Il presidente turco ha vietato ogni altra raccolta fondi al di fuori della suddetta campagna, definendo tali iniziative un tentativo di istituire "uno Stato dentro lo Stato". Dal divieto - da cui sembra siano state escluse alcune municipalità governate dal partito di maggioranza Akp - è stata colpita anche la raccolta fondi lanciata con il nome "Ce la faremo insieme" da Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul ed esponente del Partito popolare repubblicano (Chp).(Tua)