Turchia: Usa, ministero Intelligence di Teheran coinvolto in uccisione dissidente iraniano a Istanbul

- Gli Stati Uniti sono convinti che dietro l'uccisione del dissidente iraniano Masoud Molavi Vardanjani si celi il ministero dell'Intelligence e della Sicurezza di Teheran. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Hurriyet", citando un alto funzionario dell'amministrazione Usa. Masoud Molavi Vardanjani è stato ucciso a Istanbul il 14 novembre 2019. A una settimana dall'assassinio, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha descritto il fatto come "un altro tragico esempio in una lunga serie di tentativi di assassinio dietro cui si sospetta la mano dell'Iran" ai danni di dissidenti originari della Repubblica islamica. La convinzione statunitense di un coinvolgimento iraniano si baserebbe su precedenti episodi simili in cui oppositori alla teocrazia iraniana all'estero sono stati liquidati con metodi simili a quelli utilizzati con Vardanjani a Istanbul. (Tua)