Difesa: industria turca Aselsan continua a crescere nel 2020

- Aselsan, maggiore società turca attiva nel settore della difesa e tra le prime cento al mondo, ha continuato a crescere nei primi tre mesi del 2020 malgrado la congiuntura economica negativa. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu", citando l'amministratore delegato del gruppo, Haluk Gorgun. Quest'ultimo ha dichiarato che da gennaio a marzo 2020 Aselsan ha ricevuto ordini per più di 320 milioni di dollari ed è intenzionata ha continuare il proprio trend di crescita sostenendo il proprio potenziale produttivo e di ricerca e sviluppo. Secondo Gorgun, gli sforzi per la localizzazione portati avanti da Aselsan fa sì che la società non ha bisogno urgente di forniture dall'estero, la cui consegna è stata resa più complicata dall'emergenza sanitaria globale in corso. (segue) (Tua)