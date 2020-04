Difesa: industria turca Aselsan continua a crescere nel 2020 (2)

- Il primo aprile Aselsan ha presentato all'aeronautica militare turca un sistema di ricognizione di tipo Iff (Identificazione amico o nemico). La presidenza delle Industrie per la difesa e la società turca Adelsan hanno firmato nel 2018 un contratto per l'elaborazione di sistemi Iff, di interrogatori a corto, medio e lungo raggio, sistemi combinati interrogatore - trasponder da utilizzare in aeronautica e marina. Come da contratto, è cominciata l'installazione dei trasponder Aselsan di tipologia Iff Mode 5/s sugli F-16 Block 30-TM dell'aeronautica militare turca. Il primo volo del prototipo dotato del sistema in oggetto è andato a buon fine. (Tua)