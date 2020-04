Grecia: sondaggio, 82 per cento cittadini soddisfatti per misure prese contro coronavirus

- Il 78 per cento dei cittadini greci sono preoccupati per l’andamento della pandemia di coronavirus, mentre l’82 per cento sostengono l’operato del governo per fronteggiare l’emergenza. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla società demoscopica Pulse per conto dell’emittente televisiva “Skai”. Il portavoce del ministero della Sanità Sotiris Tsiodras, ieri sera, ha annunciato 169 nuovi casi di coronavirus, un dato che porta il numero totale di casi al di sopra dei 1.600, mentre il bilancio delle vittime è salito a 53. Dei nuovi casi, 23 sono residenti nel campo profughi di Ritsona, situato a nord di Atene, e 119 sono persone attualmente a bordo di un traghetto passeggeri attualmente ancorato al largo del Pireo. Per quanto riguarda il caso del traghetto passeggeri Eleftherios Venizelos, ormeggiato al largo del Pireo dal 22 marzo con 383 persone a bordo, il viceministro della Protezione civile Nikos Hardalias ha dichiarato che coloro che sono risultati negativi saranno messi in quarantena in un hotel di Atene per 14 giorni. Gli altri, la maggior parte dei quali ha solo sintomi lievi, rimarranno in quarantena a bordo del traghetto. La maggior parte dei passeggeri sul traghetto sono lavoratori stranieri impiegati per un progetto di costruzione nel porto spagnolo di Cadice, cancellato a causa della pandemia. (Gra)