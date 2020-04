Coronavirus: Libia, primo decesso a Tripoli

- Si registra in Libia il primo decesso per coronavirus. Si tratta di una donna di 85 anni che era stata sottoposta martedì 31 marzo a due tamponi risultati negativi, salvo poi ritornare nell'ospedale di Al Khadraa di Tripoli quando le sue condizioni di salute erano peggiorate. Ieri sera, 2 aprile, il Centro nazionale per il controllo delle malattie, organismo controllato dal Governo di accordo nazionale con sede a Tripoli, ha annunciato la prima morte dovuta alla Covid-19 in Libia. Intanto, il team medico che ha tentato di curare la paziente nell'ospedale di Al Khadraa è attualmente in isolamento. (Lit)