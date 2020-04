Libia: Mishri richiama all’ordine Sarraj e Kabir, “il Paese non è un gioco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, ha condannato lo scontro in corso tra il premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, e il governatore della Banca centrale libica, Al Sadiq al Kabir. “Non staremo in silenzio su ciò che sta accadendo tra il presidente del Consiglio presidenziale e il governatore della Banca centrale della Libia. La Libia non è un gioco", ha detto Al Mishri con un tweet che arriva dopo due mesi di assenza dai social. Il suo messaggio, che ha riacceso i riflettori sullo scontro in corso tra il presidente e il governatore della Banca centrale, è la prima reazione ufficiale tra i politici “di peso” nel campo di Tripoli alle controversie tra Sarraj e Kabir. Questi ultimi si sono scambiati dichiarazioni e accuse nel corso degli ultimi due giorni, dopo che la Banca centrale ha avocato a se il controllo del campo finanziario, incluso l'apertura di crediti per l'importazione di beni, in particolare derrate alimentari e stipendi, il supporto municipale e altre questioni. (Lit)