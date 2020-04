Libia-Qatar: colloquio tra Sarraj e emiro Tamim su coronavirus

- Il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha discusso con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, circa gli sviluppi della situazione in Libia e la crisi per il coronavirus. Secondo l'ufficio stampa del presidente del Consiglio presidenziale libico, Tamim ha ribadito il sostegno dello Stato del Qatar al governo di Tripoli di fronte agli attacchi di Khalifa Haftar, chiedendo di fermare il bombardamento di Tripoli. Al Sarraj ha ringraziato il Qatar per il sostegno fornito agli sforzi libici di fronte alla pandemia di coronavirus. Le due parti hanno concordato di coordinarsi paesi nell'affrontare questa pandemia e le sue ripercussioni, secondo un post sulla pagina ufficiale dell'ufficio stampa del capo del Consiglio presidenziale su Facebook. (Lit)