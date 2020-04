Libia: nota della Banca centrale risponde alle critiche di Sarraj

- La Banca centrale della Libia a Tripoli ha rilasciato una dichiarazione ieri sera, 2 aprile, per rispondere al comunicato del capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, che l'ha accusata di prendere decisioni in modo "unilaterale" chiedendo l'unificazione del consiglio di amministrazione della Banca centrale, ancora divisa fra Tripoli e Bengasi. La Banca centrale ha sottolineato che dal 2015 aveva chiesto di unire i consigli di amministrazione dopo che erano state completate le procedure di revisione contabile dei due poli della banca. L’amministrazione di Tripoli, spiega la nota, ha ottemperato sin dall'inizio alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu in materia di revisione contabile. L’istituto centrale conferma di voler fornire supporto al ministero della Sanità per ridurre l’impatto della crisi dovuta al coronavirus, rilevando che avrebbe pagato gli stipendi di gennaio, febbraio e marzo non appena gli accordi finanziari fossero stati approvati. (Lit)