Coronavirus: quinta vittima confermata a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore hanno confermato oggi, 3 aprile, la quinta vittima del coronavirus nell’isola: si tratta di una donna di 86 anni che non aveva mai viaggiato al di fuori della città-Stato. Secondo la stampa di Singapore, la donna era il 918mo caso di contagio registrato a Singapore, parte del focolaio di infezione isolato presso la casa per anziani Lee Ah Mooi. La donna era stata ricoverata e risultata positiva al coronavirus il 31 marzo. La quarta vittima confermata del coronavirus a Singapore è deceduta ieri: si tratta di un cittadino indonesiano di 68 anni che lavorava nell’isola, ma era tornato in Indonesia dal 20 al 16 marzo scorsi. Il 22 marzo era stato ricoverato presso il Centro nazionale per le malattie infettive di Singapore, e il giorno stesso era risultato positivo al tampone per il coronavirus. Sino a ieri, Singapore ha confermato mille casi di Covid-19 nella città-Stato, che sinora è riuscita a contenere efficacemente la pandemia. (segue) (Fim)