Usa-Corea del Sud: Washington, disputa su costi stazionamento truppe ancora irrisolta

- La disputa tra Stati Uniti e Corea del Sud in merito alla ridefinizione dei rispettivi obblighi in relazione ai costi di stazionamento delle forze Usa sulla Penisola coreana è ancora irrisolta. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap” un funzionario anonimo dell’amministrazione presidenziale Trump, smentendo così quanto dichiarato ieri da funzionari del governo sudcoreano. Fonti di Seul avevano infatti dichiarato che i due paesi sono vicini a un’intesa, e che un annuncio ufficiale da parte dei due governi sarebbe giunto a breve. La questione è oggetto di un duro braccio di ferro tra i due paesi già dallo scorso anno, quando Seul ha acconsentito ad aumentare il proprio contributo a quasi un miliardo di dollari annui; l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, chiede però che la Corea del Sud versi ogni anno una cifra quattro volte maggiore. Proprio ieri, gli Stati Uniti hanno dato seguito alla minaccia, ventilata per settimane, di porre in congedo non retribuito metà dei circa 8.500 dipendenti civili sudcoreani delle basi militari Usa in quel paese asiatico. (segue) (Git)