Usa-Corea del Sud: Washington, disputa su costi stazionamento truppe ancora irrisolta (8)

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno deciso di rinviare sino a data da destinarsi le esercitazioni militari congiunte in programma la prossima primavera, in risposta al rischio sanitario posto dal nuovo ceppo di coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente in Corea del Sud. Lo ha annunciato un funzionario dello stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, secondo cui il provvedimento è teso a garantire la sicurezza dei militari di entrambi i paesi, e a limitare i potenziali veicoli di diffusione del virus. Il rinvio delle esercitazioni era stato già ipotizzato martedì,25 febbraio, dal segretario della Difesa Usa, Mark Esper, in occasione di una conferenza stampa con la controparte sudcoreana, Jeong Kyeong-doo, a margine di colloqui al Pentagono. Durante la conferenza stampa, Esper aveva anche ribadito la posizione degli Usa secondo cui Seul dovrebbe farsi maggior carico dei costi di stazionamento delle forze Usa sul territorio sudcoreano. Tra le centinaia di casi di contagio da coronavirus registrati in Corea del Sud nei giorni scorsi figurano oltre una decina di militari. (Git)