Imprese: Toyota sospende produzione di autovetture in Giappone (2)

- Honda e Nissan Motor hanno anticipato a loro volta piani per la sospensione delle attività presso alcuni dei loro stabilimenti in Giappone; Suzuki ha bloccato la produzione per intero, mentre Mitsubishi Motors ha sospeso per ora la produzione di veicoli leggeri. “In questo momento nessuno sta pensando ad acquistare un’automobile”. Toyota ha chiesto una linea di credito emergenziale da mille miliardi di yen (9,2 miliardi di dollari) a Sumitomo Mitsui Banking Corporation e a Mufg Bank per superare la fase acuta della pandemia, dopo aver subito la scorsa settimana un taglio del rating da parte dell’agenzia Moody’s, al pari di Honda e Nissan. (segue) (Git)