Venezuela: da Germania sostengo a proposta Usa per governo di transizione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "pseudo proposta statunitense" conferma che Washington "non ha la minima conoscenza dell'ordinamento giuridico venezuelano e del funzionamento delle sue istituzioni", attacca Caracas rilevando come "curiosa" la decisione di "sfilare la sedia" a Guaidò, "scelto a inizio 2019 come punta di lancia della strategia golpista". La politica dell'amministrazione di Donald Trump, prosegue la nota, ha "completamente perso la sua rotta. In una settimana" è passata "dalle estorsioni e le minacce ai funzionari" del governo Maduro,"comprese taglie sulla loro cattura, all'offerta di un obbrobrio di accordo" per la transizione. (Res)