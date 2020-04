Coronavirus: Fontana a sindaci, Alzano Lombardo e Nembro? Chiesto invano a governo istituzione zona rossa

- "Dopo due giorni dal primo caso Regione Lombardia ha chiesto con forza sia l’istituzione della 'zona rossa' in 17 comuni, ridimensionati dal governo a 10, nel basso lodigiano che le misure restrittive dei contatti sociali nel resto della Regione". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in passaggio della lettera con la quale ha risposto ai sette sindaci lombardi del centrosinistra che ieri gli avevano posto alcuni quesiti attraverso Facebook in merito alla gestione regionale dell’emergenza coronavirus. "Successivamente, una volta accertata che anche le zone di Alzano Lombardo e Nembro si configuravano come cluster, abbiamo chiesto invano al governo l’istituzione di nuove zone Rosse comprendenti quei Comuni", ha concluso il governatore. (Rem)