Coronavirus: Pelonzi-Zannola (Pd), interrogazione urgente su buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancato coinvolgimento dei municipi, esclusione degli "invisibili", sono solo alcuni dei punti che il Pd del Campidoglio critica nella gestione dei buoni spesa da parte dell'amministrazione capitolina, tema sul quale i dem hanno presentato un'interrogazione urgente alla sindaca e all'assessore alle Politiche sociali Veronica Mammì. Scrivono in una nota il capogruppo Giulio Pelionzi e il consigliere Giovanni Zannola: "Registriamo in queste ore una forte discrepanza nella fase istruttoria per la ricezione delle domande di assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dall'emergenza covid-19. In particolare, il non coinvolgimento nei municipi nella scelta delle modalità operative, ha fatto emergere interpretazioni varie rispetto ad alcune questioni importanti come la residenza anagrafica, la cause di esclusione etc. Inoltre, troviamo intollerabile che le modalità adottate, di fatto, lasciamo scoperti da questo sostegno tante persone, cosiddette invisibili, che abitano la nostra città. Coloro che non hanno la documentazione sufficiente e che vivono già una condizione di estrema fragilità saranno, ancora una volta, fuori dai circuiti di accoglienza ed inclusione. Per questi motivi abbiamo intenzione di rivolgerci alla sindaca Raggi e all'assessore Mammì al fine di capire come intendono superare alcuni aspetti controversi relativi alla distribuzione dei buoni spesa". (segue) (Rer)