Coronavirus: assessore Lazio, pugno duro contro chi specula sui test (2)

- In merito "ai 1529 pazienti che stiamo curando a domicilio, per i quali stiamo attivando delle specifiche 'covid unit', ce ne saranno 300 in tutta la Regione, per non lasciarli soli - ha continuato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato -. Stiamo consegnando loro i primi 500 kit per la telesorveglianza, attraverso i quali potranno comunicare non solo le rilevazioni della temperatura corporea ma anche l'ossimetria, un dato importante per valutare le condizioni del paziente". Nel corso della video-conferenza i consiglieri regionali del Lazio, nei loro interventi, hanno puntato l'attenzione su tre temi: le difficoltà ancora presenti nella distribuzione sul territorio dei dispositivi, la necessità di procedere rapidamente con la creazione delle covid unit, la necessità di usare tutti gli strumenti a disposizione non solo per circoscrivere la pandemia, ma anche per poter programmare la riapertura delle attività in sicurezza. Sono state poste domande su alcuni casi specifici come la situazione del Nomentana Hospital di Fonte Nuova. Loreto Marcelli (M5s) ha ribadito che "nessuno deve essere lasciato da solo a casa", mentre Antonio Aurigemma (Fd'I) ha parlato della necessità di circoscrivere i vari focolai, garantendo tutti gli operatori. Stefano Parisi (Lazio 2018) ha puntato invece sulla "fase 2": "I test sierologici – ha dichiarato – vanno fatti e nella maniera più estesa possibile, per permettere alle aziende di ripartire in sicurezza". Su questo tema anche Chiara Colosimo (Fd'I), che ha ribadito la differenza fra test e tamponi e ha puntato il dito sui "laboratori privati che già oggi, senza certezza sulla validità, propongono esami a pagamenti ai cittadini". Mentre il consigliere del M5s Davide Barillari ha parlato di una situazione confusa: "Nel Lazio manca un piano pandemico, l'unico esistente è del 2008 e quindi non si è fatta alcuna programmazione". (segue) (Rer)