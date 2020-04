Giappone: governo appronta contributi in contanti per le famiglie (2)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato questa settimana, nel corso di una riunione della Camera alta della Dieta, che il governo varerà nuove misure economiche emergenziali entro la prossima settimana, in risposta all’avanzata della pandemia di coronavirus nel paese. “Siamo preoccupati dall’enorme impatto (della crisi sanitaria) sull’economia del Giappone. Intendo concludere la definizione delle misure la prossima settimana. Saranno misure drastiche e senza precedenti, tese a mobilitare l’economia e la finanza”, ha detto Abe, che non ha precisato l’importo economico complessivo dell’intervento straordinario, ma ha anticipato misure “maggiori rispetto a quelle adottate in risposta allo shock Lehman del 2009”. Il primo ministro giapponese ha anche anticipato che l’intervento governativo sarà accompagnato dall’emissione di nuovo debito pubblico. Abe ha invece escluso, almeno per il momento, la proclamazione dello stato di emergenza nazionale in risposta all’aumento del numero dei contagi. (segue) (Git)