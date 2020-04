Giappone: governo appronta contributi in contanti per le famiglie (3)

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp), principale formazione politica di governo guidata dal primo ministro Shinzo Abe, ha chiesto all’esecutivo di approntare un nuovo pacchetto di misure di stimolo da 60mila miliardi di yen (556 miliardi di dollari) per aiutare ulteriormente le famiglie e le piccole imprese a sopravvivere alle ricadute della pandemia di coronavirus. La richiesta è giunta dopo che il premier Abe ha avvertito il paese che la battaglia contro il virus durerà ancora a lungo. Il premier ha promesso di approntare il pacchetto di misure di stimolo “più ambizioso di sempre”, dall’importo superiore ai 56.800 miliardi di dollari stanziati in occasione della crisi finanziaria del 2008. Il governo appronterà il piano all’inizio del mese prossimo, e attingerà ai fondi necessari tramite una manovra economica nell’anno fiscale in corso. L’ammontare della spesa fiscale sul totale dei fondi stanziati dovrebbe essere id circa 20mila miliardi di dollari. (segue) (Git)