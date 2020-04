Giappone: governo appronta contributi in contanti per le famiglie (6)

- La Boj è pronta a partecipare ad una risposta concertata delle maggiori banche centrali del Globo alla crisi causata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus a livello globale. Nonostante la Boj abbia già portato i tassi di riferimento a lungo termine a zero, e spinto quelli a breve termine in territorio negativo (meno 0,1 per cento), gli economisti affermano che la banca disponga ancora di “munizioni” tese a sostenere i mercati e stabilizzare l’economia giapponese, che pare indirizzata verso una recessione. Il governatore della Boj, Haruhiko Kuroda, ha partecipato la scorsa settimana ad una videoconferenza con i ministri delle Finanze e i banchieri centrali dei paesi del G7, cui seguirà il 18 e 19 marzo prossimi un incontro per la definizione dei nuovi indirizzi di politica monetaria. La Federal Reserve dovrebbe riunirsi un giorno prima, e annunciare un taglio dei tassi di riferimento di 25 punti base. (segue) (Git)