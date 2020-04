Coronavirus: Fontana a sindaci, Regione si è mossa prontamente per approvvigionamento dpi

- “Le Regioni non dispongono, infatti, della competenza per far fronte alle emergenze sanitarie, il cui presidio è di livello nazionale, e delle conseguenti risorse a bilancio”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto nella lettera di risposta ai quesiti dei sette sindaci lombardi del centro sinistra in merito al quesito sulla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. “L’avvio e il successivo aggravarsi dell’epidemia - sottolinea il governatore - ha, di conseguenza, eroso la disponibilità di dpi. Gli approvvigionamenti garantiti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile si sono da subito rivelati insufficienti, soprattutto nel momento iniziale di massima necessità, sia dal punto di vista quantitativo (ricordo, a titolo di esempio, che il fabbisogno regionale sanitario e sociosanitario ammonta a ben 900.000 mascherine al giorno) e dal punto di vista della tempistica di consegna (cito - su tutti - i ritardi nella consegna dei lotti Consip relativi agli indispensabili ventilatori)”. Per far fronte a questa situazione “Regione Lombardia - continua Fontana - si è mossa prontamente reperendo sul mercato con risorse proprie derivanti dalla generosità delle donazioni nei tempi più rapidi possibili e organizzando anche la relativa logistica per il trasferimento dei dpi e delle attrezzature nelle strutture sanitarie regionali”. (Rem)