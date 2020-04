Coronavirus: Fontana a sindaci, a gestori rsa Regione ha fornito indicazioni puntuali

- “Regione Lombardia ha fornito indicazioni puntuali ai gestori delle strutture per predisporre una limitazione degli accessi a parenti e visitatori degli ospiti e tutelare lo stato di salute impedendo di portare all’interno agenti virali esterni”. Lo scrive in un passaggio della sua lettera il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con la quale ha risposto ad Anci e ai sette sindaci lombardi del centrosinistra che tra i quesiti inviati ieri gli chiedevano quali misure avesse adottato per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle rsa. “Le numerose comunicazioni inviate, per il tramite delle Agenzie per la Tutela della Salute competenti, dal 23 febbraio, sono sfociate in apposite linee guida adottate nella seduta di Giunta del 30 marzo 2020 (vedasi allegata Delibera 3018)”, aggiunge Fontana. “Anche sugli operatori delle rsa sono previste le procedure di monitoraggio sintomatico riservate agli operatori sanitari, con rilevazione della temperatura e, ove sia superiore ai 37,5°, l’esecuzione del tampone rinofaringeo e la sospensione delle attività”.(Rem)