Coronavirus: assessore Lazio, entro settimana risposta su attendibilità test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta sull'attendibilità dei test sierologici per individuare il coronavirus dovrebbe arrivare entro questa settimana. "Sono iniziate due sperimentazioni: una a Tor Vergata e una in corso allo Spallanzani, che riguardano due cluster, Nerola e Contigliano, entrambi hanno avuto misure di contenimento. Auspico, ci dicono gli scienziati, di avere entro questa settimana una verifica sull'attendibilità dei test, una validazione che ci possa portare a una estensione ad ampio raggio, anche sull'intera popolazione regionale". Lo ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, durante una video-audizione in commissione regionale Sanità. "Per arrivare a questo serve la certezza che questi test sierologici siano attendibili, per evitare fenomeni di falsi negativi che potrebbero essere molto seri – ha aggiunto l’assessore -. Abbiamo chiesto anche un intervento a livello nazionale che possa rendere omogenea questa questione dei test sierologici, per evitare situazioni 'alterne' che possano portare scarso beneficio. Su questo però riteniamo che entro questa settimana si possano avere gli esiti della verifica sulla validazione. Anche al Gemelli erano stati fatti test, ma c'era stata una attendibilità non positiva, per l'alto numero di falsi negativi. Prima della fase operativa c'è quella della valutazione, indispensabile", ha concluso D'Amato.(Rer)