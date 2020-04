Autismo: Tofalo (M5s), governo vicino a famiglie

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo afferma che "non sono giorni facili, soprattutto per chi deve affrontare questa emergenza in situazioni estremamente complesse, come le tante persone autistiche e i loro cari". In una nota l'esponente dell'esecutivo del Movimento cinque stelle quindi prosegue: "Oggi, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, il governo rinnova la sua vicinanza e il sostegno a tutti loro. Siamo a lavoro, anche sul piano normativo, per assicurare l'assistenza e il sostegno necessario alle famiglie". (Com)