Coronavirus: assessore Lazio, pugno duro contro chi specula sui test (3)

- Sulla distribuzione dei dispositivi ha parlato anche il consigliere della Lega Orlando Tripodi: "Non vogliamo più vedere gli operatori con le buste ai piedi perché mancano i calzari". Mentre Massimiliano Maselli (Fd'I) ha ribadito la necessità della rete per l'assistenza domiciliare e della prevenzione, portando all'attenzione dell'assessore il caso "di una grossa partita di mascherine che sono bloccate alla dogana da una settimana". Apprezzamento per l'azione della Giunta è arrivato da Marietta Tidei (Iv) secondo la quale "stiamo recuperando il ritardo generale che c'è stato all'inizio"; Marco Vincenzi (Pd) che ha ribadito, invece, la necessità della diagnosi precoce della malattia e ha ricordato il tasso di letalità: "Nel Lazio è circa la metà rispetto alla media nazionale". Inoltre, sono intervenuti anche Rodolfo Lena (Pd) che ha chiesto più condivisione con la commissione e più controlli sui presidi sanitari e Giuseppe Panunzi (Pd) che ha invitato l'assessore a "riflettere sulla possibilità di realizzare anche nelle province dei presidi covid completamente separati dagli ospedali dove si trattano le altre malattie". Su questo tema è intervenuto anche Valerio Novelli (M5s), che ha parlato del caso specifico del Nomentana Hospital. Infine, Fabrizio Ghera (Fdi), che ha chiesto chiarimenti sull'attivazione delle covid unit. L'assessore D'Amato, rispondendo alle domande ha intanto voluto garantire che saranno perseguiti con durezza tutti i tentativi di speculazione sulla pelle dei cittadini: "I test sierologici, appena avremo la validazione, saranno a carico del servizio sanitario nazionale. Non devono costare neanche un euro ai cittadini", ha sottolineato l'assessore. Per quanto riguarda la questione dei Dpi "abbiamo messo a disposizione un indirizzo mail specifico, che sarà in funzione da domani, per far entrare il personale sanitario direttamente in contatto con lo staff che si occupa della distribuzione, in modo da ridurre i tempi e, al tempo stesso, effettuare un controllo diretto sulla distribuzione stessa". Per quanto riguarda i centri Covid separati, l'assessore ha spiegato "che questo è il principio usato, dove è stato possibile, dove non lo è stato sono stati comunque assolutamente separati i percorsi". (Rer)