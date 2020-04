Coronavirus: concluso vertice maggioranza, Conte, velocizzare erogazione risorse

- Si è concluso poco prima delle 22 a palazzo Chigi il vertice con i capigruppo di maggioranza, alla presenza del presidente del Consiglio Conte, dei ministri Gualtieri e D'Incà. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Al centro dell'incontro l'iter dei decreti-legge attualmente all'esame del Parlamento e la definizione dei prossimi provvedimenti economici che il governo si prepara a varare per contrastare l'emergenza Covid-19 e per dare risposte tempestive ed efficaci a cittadini e imprese. Nel corso della riunione il presidente del Consiglio ha assicurato la massima disponibilità a un'interlocuzione costante con il Parlamento e ha condiviso con le forze di maggioranza la necessità di velocizzare l'erogazione delle risorse. (Com)