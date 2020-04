Coronavirus: Di Maio, Ue deve capire che Italia si trova di fronte a crisi senza precedenti

- L’Italia si trova di fronte ad una crisi senza precedenti e “questo lo devono capire in Europa”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervistato dal “Tg5”. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che il governo ha comunicato all’Unione europea la sua intenzione di spendere tutto il denaro necessario per aiutare le imprese e i cittadini italiani colpiti dagli effetti della pandemia di coronavirus. “E’ che non esiste l’Unione europea senza l’Italia”, ha dichiarato Di Maio. In merito alla situazione degli italiani attualmente bloccati all’estero e intenzionati a fare ritorno in Italia, il ministro ha sottolineato: “Questa situazione è molto difficile per tanti connazionali all’estero e ne stiamo facendo entrare tanti”. Il ministro ha lanciato un “appello alla responsabilità”, invitando coloro che hanno sintomi da coronavirus a non richiedere il trasferimento in Italia per evitare di mettere in pericolo la salute degli altri connazionali e del personale dei voli aerei dedicati. Di Maio ha sottolineato che queste persone che presentano sintomi verranno aiutati a ricevere cure nelle strutture presenti nei paesi in cui si trovano.(Res)